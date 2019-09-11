Belediyenin ücretsiz diyetisyen hizmeti 2 bin kişiyi zayıflattı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde 3 yılda 2 bin kişi sağlığına kavuştu.
İstanbul
Obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık risklerini en aza indirmek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmeti, 3 yılda 2 bin kişiyi zayıflattı.
Vatandaşlar, dahiliye ya da aile hekimliğinde yaptırdıkları detaylı kan tetkikleri sonrası, Eyüpsultan Belediyesi Sağlık Hizmetleri Birimi'ni telefonla arayarak Beslenme ve Diyet uzmanından randevu alabiliyor.
"Her yaş grubundan kişiye hizmet veriyoruz"
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır ücretsiz diyetisyen hizmeti verdiklerini ve kendilerine başvuran vatandaşlar için kişiye ve hastalığa özel beslenme programları oluşturduklarını söyledi. Demirçelik, şunları kaydetti:
"Her yaş grubundan kişiye hizmet veriyoruz. Hastalarımızın detaylı kan tetkiklerine bakarak, şeker, tansiyon, kolesterol gibi hastalıkları varsa ona özel beslenme programları oluşturuyoruz. Listeyi oluşturduktan sonra belirlenen ideal kilo ağırlığına ulaşana kadar 15 günde bir gibi belirli aralıklarla takibini yapıyoruz. İstenen kiloya ulaşıldıktan sonra da hastamızı bırakmıyoruz ve koruma programına geçiyoruz."
"Obezite en önemli sağlık sorunlarından biri"
Obezitenin bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna değinen Demirçelik, özellikle çocuklarda ve ev hanımlarında obezite probleminin daha sık görüldüğüne dikkati çekti. Demirçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçe genelinde öncelikle ilkokul çocukları için genel anlamda tarama gerçekleştirmek istiyoruz. Eyüpsultan Belediyesinin ücretsiz diyetisyen hizmetinden yaklaşık 2 bin kişi yararlandı. Başvuranların çoğu obez hastalardı. Obezitenin temeli daha çok sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivitenin yetersizliği. Bu noktada da bize başvuranların çoğunlukla ev hanımları olduğunu görüyoruz. Çalışan kadınlar gün içerisinde daha aktifler, bir şey yediklerinde dengeleme imkanları var. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında obezite de birinci sırada. Yetişkinden ziyade çocuk grubunda çok obeziteye rastlıyoruz."
Sağlıklı beslenmenin yaşam tarzı olması gerektiğini vurgulayan Demirçelik, hazır veya fast food gıda, asitli içecekler, kötü karbonhidrat içeren sağlıksız yiyecek gruplarının beslenme tercihinden çıkarılması gerektiğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.