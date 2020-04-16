Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa' için teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştığını belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."
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Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020