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Sağlık

Bakan Koca'dan 'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.04.2022
Bakan Koca'dan 'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

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