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Sağlık

Bakan Koca'dan 'Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, 16 günde annesi, babası ve ablasını Kovid-19'dan, diğer ablasını da kanserden kaybeden ve Kovid-19'u yenen Akcurun İlkokulu Müdürü Alkan'ın mesajını paylaşarak "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım" uyarısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.01.2021
Bakan Koca'dan 'Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Hatay'da 16 günde annesi, babası ve ablasını Kovid-19'dan, diğer ablasını da kanserden kaybeden ve Kovid-19'u yenen Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan'ın mesajını paylaştı. 

Paylaşımında, "Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım." ifadelerini kullanan Koca, Alkan'ın koronavirüsü yenmenin buruk sevincini yaşadığını belirtti.

Koca, Alkan'ın "Anneme son vedayı edemedim." başlıklı mesajındaki, "Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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