Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübüne teşekkür ediyoruz. @Trabzonspor pic.twitter.com/prgIaTacvX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2022