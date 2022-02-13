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Sağlık

Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, formasında yerli aşı Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür etti.

Özcan Yıldırım   | 13.02.2022
Bakan Koca'dan formasında Turkovac markasına yer veren Trabzonspor'a teşekkür

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yerli aşımız Turkovac, 80 ilde ve Trabzon'da. Aynı zamanda bugünkü karşılaşmasında Trabzonspor formasında! Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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