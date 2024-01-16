Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'de çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeğin sağlık çalışanlarınca hastaneye ulaştırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 43 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebiyle 112'yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."
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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine 43 km mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebi ile 112’yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden… pic.twitter.com/uLJIWBJyYk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2024