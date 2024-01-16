Dolar
30.10
Euro
32.70
Altın
2,025.10
ETH/USDT
2,566.00
BTC/USDT
43,097.00
BIST 100
8,032.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile görüştü. - VTR
logo
Sağlık

Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'de çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeğin sağlık çalışanlarınca hastaneye ulaştırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ömer Olcay  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 43 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebiyle 112'yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda ilk Türk astronot Gezeravcı ile video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapacağız
Isparta'da yiyecek arayan yılkı atları yerleşim yeri yakınına indi

Benzer haberler

Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta taburcu edildi

Bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta taburcu edildi
Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Yüksekova'da araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı

Yüksekova'da araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet