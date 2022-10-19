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Sağlık

Bakan Koca'dan Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralananlardan, aynı ilde tedavi gören 5 madencinin taburcu edildiğini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 kişiden 2'sinin yoğun bakım ve entübasyondan çıktığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 19.10.2022
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağı patlamasında yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, "Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil." bilgisini paylaştı.

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