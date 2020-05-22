Bakan Koca: Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir
Sağlık Bakanı Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.
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81 İlimizin Sağlık Müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptık. İl il güncel gelişmeleri ve Koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. pic.twitter.com/tinswvVPqv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2020