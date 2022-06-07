Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı
Bakan Koca sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin yaptığı açıklamada,"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili bazı kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2022