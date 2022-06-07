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Sağlık

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı

Bakan Koca sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin yaptığı açıklamada,"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 07.06.2022
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili bazı kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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