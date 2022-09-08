Dolar
18.23
Euro
18.23
Altın
1,708.57
ETH/USDT
1,631.30
BTC/USDT
19,269.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 08.09.2022
Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın yarın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.

Kuranın Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da 23 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Benzer haberler

Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi

Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi

Sağlık Bakanı Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak

Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak
Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı

Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet