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Sağlık

Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İsa Toprak   | 18.08.2022
Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesindeki son hazırlıkları inceledi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - AA

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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