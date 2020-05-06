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Sağlık

Bakan Koca: CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı

Sağlık Bakanı Koca, "CNN International televizyonu, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ   | 06.05.2020
Bakan Koca: CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "CNN International televizyonu, tüm dünyadaki izleyicisine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelemizdeki başarıyı anlattı." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs'taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarılarında bulundu.

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