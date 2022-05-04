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Sağlık

Bakan Koca, bayram tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.05.2022
Bakan Koca, bayram tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını bildirdi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın." ifadelerini kullandı.

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