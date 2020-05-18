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Sağlık

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

Sağlık Bakanı Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Fırat Taşdemir   | 18.05.2020
Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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