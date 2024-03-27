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Sağlık

Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.

Fırat Taşdemir  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü.

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