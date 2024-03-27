Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar! Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye’nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa’da yaşandı. pic.twitter.com/CrAzFsUgxG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2024