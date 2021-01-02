Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ Kömürhan Köprüsü açılışına katılıyor
logo
Sağlık

Bakan Koca: Acil durum hastanelerinde 235 bin hastaya hizmet verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 02.01.2021
Bakan Koca: Acil durum hastanelerinde 235 bin hastaya hizmet verildi

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını belirtti. 

Bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayan Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin "sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik duyumlar aldığını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da tedbirler sonucu son 1 ayda Kovid-19 vakaları yüzde 70 azaldı
Organ nakli olan hastaların Kovid-19 aşısı yaptırmaları öneriliyor
Kovid-19 yoğun bakım servisi hemşireleri virüsle mücadelelerini anlattı
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir: Merdiven çıktığımda halsizlik ve nefes darlığı çekiyorum
'Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık'

Benzer haberler

Bakan Koca: Acil durum hastanelerinde 235 bin hastaya hizmet verildi

Bakan Koca: Acil durum hastanelerinde 235 bin hastaya hizmet verildi

Bakan Koca: 2021 bizim teklifimizle Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi

Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşı 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak

Bakan Koca: Tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük

Bakan Koca: Tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşının yarın sabah burada olmasını bekliyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşının yarın sabah burada olmasını bekliyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak