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Sağlık

Bakan Koca: 235 yeni atama sayısı değil

Sağlık Bakanı Koca, 235 sağlık personeli atamasının geçen yıl açılan kadrolardan boş kalanlar için yapıldığını açıkladı.

Ahmet Sertan Usul   | 13.02.2021
Bakan Koca: 235 yeni atama sayısı değil

Ankara

Twitter üzerinden yapılan "235 sağlık ataması kabul edilemez" etiketli paylaşımlar Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, 235 sağlık ataması kabul edilemez. Çünkü 235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." bilgisini paylaştı.

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