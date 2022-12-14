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Sağlık

Avustralya'da geliştirilen Alzheimer tedavisinin klinik deneyleri başladı

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsünde, Alzheimer hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir teknoloji geliştirildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 14.12.2022
Avustralya'da geliştirilen Alzheimer tedavisinin klinik deneyleri başladı

Ankara

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Beyin Enstitüsünde yapılan çalışmayla Alzheimer hastalarının tedavisi için yeni bir teknoloji kullanılmaya başlandı.

Klinik deneylerine başlanan çalışma için, Enstitüde geliştirilen UltraThera adlı yeni bir ultrason cihazının test edildiği belirtildi

Çalışma ekibinin, cihazla nöromodülasyon etkisi elde ederek Alzheimer hastalarının beynindeki sinir aktivitesini ve genel beyin fonksiyonunu değiştirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Bu işlemin, Alzheimer hastalığının bazı semptomlarını iyileştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Enstitü Profesörü Jürgen Götz, tedavi yönteminin insanlar üzerinde denenmeye başladığını belirterek "Güvenlik denemesi bittikten sonra tedavinin tesirleri üzerine denemelere başlayacağız." dedi.

Götz, yaklaşık 12 hastayı kapsayan denemelerde ilk 4 hastaya iki haftada bir 4 kere tedavi uygulanacağını aktararak "İlk hasta ilk dört tedaviyi gördü; sağlıklı ve iyi görünüyor." diye konuştu.

Alzheimer için henüz etkili bir tedavi olmadığının altını çizen Götz, “Bu nedenle gelecekte hastalığı ultrasonla tedavi edebilme potansiyeli son derece faydalı." açıklamasında bulundu.

Götz, çalışmanın 2015’te yayımlanan, ultrasonun hafıza fonksiyonlarını geri getirebileceğine dair öncü bir araştırmayı takip ettiğini söyledi.

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