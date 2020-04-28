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Sağlık

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerinin inşaatı devam ediyor

Atatürk Havalimanı yerleşkesi ile Sancaktepe'de inşa edilen hastanelerin yapım çalışmaları sürüyor.

Hatice Şenses Kurukız,Sümeyye Dilara Çelik   | 28.04.2020
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerinin inşaatı devam ediyor Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Istanbul

İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Biri Atatürk Havalimanı yerleşkesine, diğeri de Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

Her biri 184 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

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