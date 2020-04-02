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Sağlık

Ardahanlı gönüllü gençler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Ardahan'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıkçılara destek olmak için maske üretmeye başladı.

Günay Nuh   | 02.04.2020
Ardahanlı gönüllü gençler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı büyük çaba sarf eden sağlık personeli için 81 ildeki gençlik merkezlerinde hayata geçirilen yüz korumalı maske üretimini Ardahan'da da gerçekleştiriyor. 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına bu süreçte destek olmanın önemine değinerek, 8 kişilik personelin yoğun bir çalışma sergilediğini söyledi.

Günlük ortalama 500 maske ürettiklerini ifade eden Akar, "Şu an biz günlük üretim yapacağız. Sağlıkçıların talebine göre kendilerine bu maskeler teslim edilecek." dedi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada da üretim, tedarik ve tüketim zinciri kapsamındaki iş kollarında faaliyet yapanlar için valilik bünyesinde "Tedarik Zinciri Hattı"nın kurulduğu bildirildi.

İlgili vatandaşların 0 478 2113234 numaralı telefonla bilgi alıp işlemlerini yapabilecekleri belirtildi.

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