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Sağlık

Araştırma: Zeytinyağı tüketimi bazı hastalıklardan ölüm riskini düşürüyor

Ayşe Doğru   | 12.01.2022
Araştırma: Zeytinyağı tüketimi bazı hastalıklardan ölüm riskini düşürüyor

Ankara

Bilim insanları, zeytinyağı tüketiminin, Alzheimer, kalp hastalıkları, kanser gibi sebeplerden ölüm riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

Sonuçları American College of Cardiology dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD’de yaşayan 60 bin 582 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 1990-2018 yıllarındaki sağlık durumları ve perhizleri incelendi.

Günde yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, tüm hastalıklar ve kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölüm risklerinin hiç zeytinyağı tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırma ayrıca, günlük bir yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketiminin Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklardan ölüm riskini yüzde 29, kanserden ölüm riskini yüzde 17, solunum yolu hastalıklarından ölüm riskini ise yüzde 18 azalttığını gösterdi.

Günlük bir çay kaşığı zeytinyağı tüketiminin dahi tüm sebeplerden ölüm riskini yüzde 12 düşürdüğünü ortaya koyan araştırmada, diğer yandan bu risklerin hayvansal yağ tüketimiyle karşılaştırıldığında düştüğü, diğer bitkisel yağların tüketimiyle karşılaştırıldığında bir fark görülmediği ifade edildi.

USA Today internet sitesine konuşan Dr. Susanna Larsson, Alzheimer gibi hastalıkları önleyici tedbirlerin eksikliği ve bunlardan kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında araştırma bulgularının önemli olduğunu vurguladı.

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