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Sağlık

Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir

Bir araştırmaya göre, yaşam boyu yeterli su tüketimi kalp yetmezliği riskini azaltabilir.

İdris Sülün   | 24.08.2021
Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir

İstanbul

Avrupa Kardiyoloji Derneğinin 2021 kongresinde sunulan araştırmaya göre, hayat boyu yeterli su tüketimiyle vücudun susuzluğa maruz kalması önleniyor ve bu da kalp yetmezliği riskini düşürebilir.

Dr. Natalia Dmitrieva, araştırmada, yeterli düzeyde su tüketiminin kalp yetmezliğine neden olacak değişikliklere engel olabileceği ya da en azından yavaşlatabileceği bulgusuna ulaştıklarını aktardı.

Kadınların günlük 1,6 ila 2,1 litre su tüketmesi tavsiye edilirken, erkeklerde günlük tavsiye edilen su tüketim miktarı 2 ila 3 litre arasında gösteriliyor.

Küresel ölçekte yürütülen anket çalışmaları, birçok insanın günlük beklenen su tüketim miktarının minimum seviyelerine dahi ulaşamadığını ortaya koyuyor.

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