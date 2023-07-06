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Sağlık

Araştırma: Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor

İngiliz bilim insanları, yaşlı ve orta yaşlı bireylerin fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarını görmek için uyku kalitesini ve süresini gözetmeleri gerektiğini ortaya koydu.

Ekip, Aleyna Çil  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Araştırma: Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor

Ankara

The Independent'in haberine göre, İngiltere'deki University College London'da yapılan araştırmada yeterli ve kaliteli uykunun düzenli egzersizin sağladığı bilişsel faydaya etkisi incelendi.

Araştırmada 2008-2019 yıllarında "English Longitudinal Study of Ageing" veri tabanından 50 ile 95 yaş arasındaki 8 bin 958 kişiye ait bilgiler kullanıldı.

Ayrıca katılımcılara 10 yıl boyunca 2 yılda bir yapılan ankette egzersiz sıklığı ve yoğunluğu ile gece uykusunun 6 saatten az ya da çok sürmesiyle ilgili sorular yöneltildi ve kısa süreli belleği ölçen testler yapıldı.

Düzenli egzersiz yapanların arasında yeterli uyku uyuyanların kısa süreli uyuyanlarla karşılaştırıldığında bilişsel işlevlerinin daha iyi korunduğu belirlendi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Mikaela Bloomberg, "Araştırmamız, fiziksel aktivitenin tüm bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uykunun gerekli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yazar Prof. Andrew Steptoe de araştırmanın orta ve ileri yaşlardaki bilişsel fonksiyonları koruyacak faktörleri bulmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet Healthy Longevity" adlı dergide yayımlandı.

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