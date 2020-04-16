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Sağlık

Antalya'da virüsü yenen hemşirenin plazması entübe iki hastaya nakledildi

Antalya'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen 23 yaşındaki hemşirenin plazması, yoğun bakımda entübe iki hastaya nakledildi.

Ayşe Yıldız   | 16.04.2020
Antalya'da virüsü yenen hemşirenin plazması entübe iki hastaya nakledildi

Antalya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Özgür Civan'a, bir süre önce eklem ağrısı şikayeti üzerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  testinin sonucu pozitif çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Evinde karantinaya alınan Civan, 14 gün uygulanan tedavi sonucu koronavirüsü yenerek dün görevinin başına döndü.

Bugün de Türk Kızılay'a başvurarak bağışçı olan Civan'dan alınan plazma, Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören entübe Kovid-19 hastalarından KOAH'lı 77 yaşındaki Aşur Çiftçi ile 86 yaşındaki alzaymırlı Mehmet Soytürk'e nakledildi.

İki hastanın da yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Hemşire Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gün odasından hiç çıkmadığını, Burdur'un Yeşilova içesinde yaşayan ailesine de hasta olduğunu söyleyemediğini ifade etti.

Görev yaptığı birimdeki diğer çalışanlarda da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle servisin karantinaya alındığını anlatan Civan, şöyle konuştu:

"Vücudumda sürekli gezen şiddetli eklem ağrısı oldu. Uyuyamıyordum, halsiz olduğum için kalkamıyordum da. Tat ve koku duyularını kaybetmiştim. İlaç tedavisi uygulandı. Beraber yaşadığım kardeşim bana baktı. 14 gün boyunca hiç temas etmedik, ayrı lavabo ve banyo kullandık. Hiç öksürük olmadı, çok az boğaz ağrısı vardı ama çok ağır bir hastalık."

Civan, herkesin sağlığına dikkat etmesini isteyerek, "Plazmam iki hastaya umut oldu. Gerçekten tarifsiz, hasta iki insanı hayata bağlamak müthiş bir duygu. Onların yakınlarının yüzündeki mutluluğu düşünemiyorum." dedi.

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