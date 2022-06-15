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Sağlık

Ankara Şehir Hastanesi, ambulans şoförünün getirdiği hastanın 10.14'te kabul edildiğini bildirdi

Taşıdığı hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini iddia eden şoförün taşıdığı hastaya ilişkin, "Hastanın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Harun Kutbe   | 15.06.2022
Ankara Şehir Hastanesi, ambulans şoförünün getirdiği hastanın 10.14'te kabul edildiğini bildirdi

Ankara

Ankara Şehir Hastanesinden Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediğini iddia eden şoförün taşıdığı hastaya ilişkin, "Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Hastaneden, dünkü konuya ilişkin bir kamuoyu açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Bakanlığa bağlı bir sağlık çalışanı olan kişi, talebine binaen Sayın Bakanımız ile görüşmüş, aldığımız bilgiye göre, görüşme daha ziyade kendi kişisel konuları özelinde olmuştur." bilgisine yer verildi.

Ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastasının, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sevk edildiği bildirilerek, "Hastanın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Acil Tıp Kliniği'ndeki değerlendirme sonrasında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğince tetkikleri yapılan hastanın, saat 11.20'de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'ndeki odasına yatışının yapıldığı kaydedildi.

Hastanın yatışından yaklaşık 2,5 saat sonra, araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde, ambulans şoförünün, hasta nakil aracını bakanlık önüne park ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığa davet edilerek görüşülen arkadaşımızın yol açtığı olay için bu açıklamayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapmak zorunda kaldığımızı ve olayın, 'hastane arayıp bulamamak' konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz."

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