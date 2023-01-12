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Sağlık

Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta Türkiye'ye nakledildi

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Aschaffenburg'da yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen Adem Kalekahyası, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi.

Mesut Zeyrek   | 12.01.2023
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta Türkiye'ye nakledildi

Köln

Otobüs şoförü olarak çalışan Kalekahyası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla, yerel saatle 17.15'te Ankara'ya doğru yola çıktı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın nakliyle ilgili bilgi verdi.

Arslan, "56 yaşındaki Adem Kalekahyası yaşadığı şehirde halk otobüsü süren ve çevresi tarafından sevilen ve kendi halinde yaşayan biri. Bir gün otobüs sürerken gözü kararıyor ve otobüs sağa sola çarparak kendi duruyor. Allahtan kimse zarar görmüyor. Sonra hastaneye kontrol amacıyla götürülünce beyninde tümör tespit ediliyor." dedi.

Ameliyatla tümörün alındığını ancak kötü huylu olduğu için tekrar nüksettiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Uygulanan kemoterapi ve diğer tedaviler fayda etmeyince tıbben yapılacak bir şey kalmadığı ve hastanın ailesine ölümü beklemeleri gerektiği söyleniyor. Ailesi bizden yardım isteyince, biz de 'bir umut' diyerek yetkilileri haberdar ettik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz ve Sağlık Bakanlığımıza haber verdik."

Süreci AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün bizzat takip ettiğini ifade eden Arslan, "Hastanın GATA'ya sevkini sağladık. Frankfurt ve Nürnberg Başkonsolosluklarımız da sürecin yakın takipçisi oldu. Devletimiz vatandaşımıza sahip çıkıyor ve bu bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan Adem Kalekahyası ise heyecanlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, nakilde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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