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Sağlık

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, "grip aşısına ulaşımın, kargaşaya ve Kovid-19 bulaşımını artıran temaslara yol açmayacak netlikte olması" gerektiğini belirtti.

Andaç Hongur   | 20.10.2020
Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

İstanbul

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta bazı yayın organlarında, influenza (grip) aşısının aile hekimlerince reçetelendirilmesinin ardından eczane tarafından ilaç takip sisteminden isteneceği ve aşının eczaneye gelmesi sonrasında aile hekimleri tarafından hastaya uygulanacağının yer aldığı ancak böyle bir tebliğin aile hekimlerine ve eczacılara iletilmediği ifade edildi.

Uygulamanın aile sağlığı merkezlerine gereksiz başvuruyu ve bulaş ihtimalini artırabileceğine değinilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kovid-19 pandemisinin dünya genelinde yarattığı duyarlılık sebebiyle bu yıl influenza (grip) aşısına talebin geçmiş yıllara göre çok daha artacağı beklenmektedir. Bu yıl için aşının yeterli sayıda temininde güçlük çekilmesi beklenen bir durumdur. Dolayısıyla uygulamada da bazı kriterlerin konulacağı ve buna rağmen karışıklıkların olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle aşıya ulaşım ve aşı uygulanma algoritmasının kargaşaya ve Kovid-19 bulaşımını artıran temaslara yol açmaması, hekim-eczane ve vatandaş arasında gerginliklere mahal vermeyecek netlikte ve basitlikte olması gerekmektedir."

Derneğin 11 Eylül'de Sağlık Bakanlığına, TİTCK'ye ve SGK'ye gönderdiği çözüm önerisinde, "Risk gruplarındaki kişilerin raporlu ilaçlarda olduğu gibi reçeteye gereksinim olmadan e-Nabız'dan alınacak bir kodla aşılarını eczanelerden temin edebilmeleri, aşılarını yaptırmak için de randevuyla aile hekimlerine başvurmaları" şeklinde düzenleme yapılabileceğinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık personeline yapılacak aşıların öncelikle ve geciktirilmeden dağıtılması gerektiği vurgulandı.


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