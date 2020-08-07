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Sağlık

Afrika'da sıtmaya yol açan parazitin mutasyonu, tedavide kullanılan artemisinine dirençli çıktı

Afrika ülkesi Ruanda'da bilim insanları, sıtmaya yol açan parazitin, hastalığın tedavisinde kullanılan artemisinin maddesine dirençli türünü keşfetti.

Ayşe Doğru   | 07.08.2020
Afrika'da sıtmaya yol açan parazitin mutasyonu, tedavide kullanılan artemisinine dirençli çıktı

Ankara

Afrika ülkesi Ruanda'da bilim insanları, sıtmaya yol açan parazitin, hastalığın tedavisinde kullanılan artemisinin maddesine dirençli türünü keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Senegal'deki Pasteur Enstitüsü ile Ruanda Biyomedikal Merkezi Sıtma Kontrol Programından bilim insanları, Ruandalı sıtma hastalarından alınan kan örneklerini inceledi.

Bilim insanları, 257 hastanın 19'undan alınan örneklerde, sıtmaya yol açan parazitin mutasyonunun kıtada sıtma tedavisinde kullanılan en önemli ilaç olan artemisinine direnç geliştirdiğini tespit etti.

Dünyadaki her 10 sıtma vakasından 9'unun görüldüğü Afrika'da ilk defa artemisinine dirençli parazit keşfeden bilim insanları, bunun kıta halkının sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bilim insanları, sıtmaya karşı kullanılan önceki ilaçlara direnç gösteren parazitlerin 1980'lerde Afrika'da milyonlarca çocuğun ölümüne yol açtığını belirtti.

İlk sıtma ilacı klorokin 1947'te geliştirildiğinde, araştırmacılar hastalığın yıllar içerisinde yeryüzünden silineceğini düşünmüştü ancak 1950'lerden bu yana parazitler sıtma ilaçlarına direnç geliştirecek şekilde evrildi.

Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde 2008'den bu yana artemisinine direnç gösteren parazitler olduğu biliniyordu. Bazı bölgelerde sıtma vakalarının yüzde 80'inin ilaca dirençli parazitler taşıdığı biliniyor.

Dünyada 2018'de sıtmanın yol açtığı 400 binden fazla ölümün yüzde 90'ından fazlası Afrika'da kaydedildi.

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Afrika'da sıtmaya yol açan parazitin mutasyonu, tedavide kullanılan artemisinine dirençli çıktı