Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,750.47
ETH/USDT
1,195.20
BTC/USDT
16,620.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli’deki "Sevdamız Türkiye - Hedef 2023" mitinginde konuşuyor
logo
Sağlık

ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi

Dr. Muhammad Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları kalp naklinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "İnsanlar üzerinde 1 ila 5 hastada çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra onayı alınca nakli rutin hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Servet Tümer   | 20.11.2022
ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi Fotoğraf. Servet Tümer/AA

Antalya

ABD'de Maryland Üniversitesinin hayvandan insana nakil programının bilimsel direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi'ne onur konuğu olarak katıldı.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mohiuddin, ocak ayında tüm izinleri aldıktan sonra domuzdan insana ilk kalp naklini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu naklin 1,5 milyon dolarlık bir maliyeti olduğunu anlatan Mohiuddin, "Öncelikle insana uygun hale getirmek için domuz genini modifiye ederek, nakli gerçekleştirdik. Bu gen modifikasyonunu yapmasaydık, kalp birkaç dakika içerisinde insan vücudu tarafından reddedilecekti. 50 gün kadar kalbin normal fonksiyonu sağlandı. Daha sonrasında hasta kaybedildi. Bu kalpten dolayı değil, hastanın başka rahatsızlıkları vardı." diye konuştu.

Mohiuddin, naklin büyük bir başarı olduğunu ve üzerinde çalışılacağını dile getirdi.

Hayvandan nakillerin iki yıl içerisinde daha iyi olacağı konusunda ümitlerinin bulunduğunu aktaran Mohiuddin, bu konuda ABD'de bazı yönetmeliklere uymak gerektiğini vurguladı.

Domuzdan insana kalp nakliyle ilgili iki süreci takip ettiklerini ifade eden Mohiuddin, şöyle devam etti:

"Eğer hastanın durumu çok acilse ve başka bir yol yoksa nakil mümkün. İkincisi ise biz onay mercilerine gerekli izinleri almak için pek çok veri sunmalıyız. Bunu da hayvan deneyleriyle gerçekleştireceğiz. Bu deneylerden elde ettiğimiz veriler kabul görürse klinik çalışmalarla devam edeceğiz. İnsanlar üzerinde 1 ila 5 hastada çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra onayı alınca nakli rutin hale getirmeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatı'na destek
İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi çocuk hakları için maviye büründü
Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Erzurum'un ilçelerinde 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde yapılacak konutların kuraları çekildi
Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan alandan alınan numuneler İTÜ'de incelenecek

Benzer haberler

ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi

ABD'li bilim insanı Mohiuddin, domuzdan insana yaptıkları ilk kalp naklini değerlendirdi

Ukraynalı Valaybaba çifti, Antalya'daki savaş mağduru yetimlerin de ailesi oldu

Antalya'nın doğu ilçeleri için sel ve taşkın uyarısı

Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Türkiye'de kadın futbolu yatırım ve desteklerle gelişecek

Türkiye'de kadın futbolu yatırım ve desteklerle gelişecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet