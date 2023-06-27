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Sağlık

AB, Kovid-19 sertifikalarını küresel sağlık sertifikasına dönüştürmek istiyor

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgını sırasında oluşturulan sertifikaların, küresel sağlık sertifikasına dönüştürülmesi için adım attı.

Ömer Tuğrul Çam  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
AB, Kovid-19 sertifikalarını küresel sağlık sertifikasına dönüştürmek istiyor

Brüksel

AB Konseyi, sertifikaların dönüştürülmesine yönelik tavsiye kararını kabul etti.

Tavsiye kararında AB üyesi ülkeler, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel sağlık sertifikası ağı geliştirmesine dahil olmaya davet edildi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB'nin dijital Kovid sertifikaları için geliştirdiği teknoloji DSÖ'nün geliştirdiği ağa entegre edilebilecek.

AB Konseyinin aldığı karar, Birlik ülkelerinin DSÖ'nün ağına katılma zorunluluğunu içermiyor. Üye ülkelerin DSÖ ağına katılması halinde, özellikle uluslararası bir acil sağlık durumunda sertifikaların ağın gereksinimlerini yerine getirmesi gerekecek.

AB'nin dijital Kovid sertifikaları için çıkardığı ve şu anda yürürlükte olan yasal düzenlemenin süresi 30 Haziran'da dolacak.

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