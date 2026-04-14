21 yıldır çektiği kamburluktan 12 saatlik ameliyatla kurtuldu

Konya'da oturan 34 yaşındaki Hayrullah Karaca, ciddi derecede kamburluğa bağlı yürüme fonksiyonu kaybı ve düz yatamama şikayetleriyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sertdemir, muayenesinde ileri derecede kifoz olduğu belirlenen hastanın bacaklarında az da olsa hareket bulunduğunu tespit etti.

Bu durumun umut verici bulunması üzerine ameliyat kararı alan ekip, yaklaşık 12 saat süren operasyonla hastanın omurgasını düzeltti.

Ameliyat sonrası yavaş yavaş yürümeye başlayan Karaca, fizik tedavi sürecinin ardından 6 ay içinde ihtiyaçlarını bağımsız şekilde karşılayabilir hale geldi.

Dr. Öğr. Üyesi Sertdemir, AA muhabirine, hastanın tekerlekli sandalyede muayeneye geldiğini, yürüyememekten ve düz yatamamaktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hastanın muayenesinde az da olsa bacaklarında hareket tespit edilmesinin kendilerine ümit verdiğini anlatan Sertdemir, şöyle konuştu:

"Yürümemeye bağlı, 21 yılın getirdiği etkiye bağlı olarak, bacak kaslarında çok ciddi erimeler vardı. Görüntülemeler sonucunda hastada çok ileri derecede kamburluk olduğu tespit edildi. Ameliyatına karar verdik ve yakınlarına durum anlatıldı, onlar da kabul etti. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatla hastanın omurgası düzeltildi ve omurilikteki baskı kaldırıldı. Ameliyat sırasında sırttaki kaynamış 5 omurga kırılıp alındı ve nöromonitör eşliğinde sinirler hassas bir şekilde takip edilerek kamburluk düzeltildi. Ameliyat sonrası hasta yavaş yavaş yürümeye başladı."

Sertdemir, kifoz ameliyatlarının riskli olduğunu belirterek, kapsamlı hastanelerde, deneyimli ekiple hastaların şifa bulduğunu kaydetti.

"Yürümeye başladığımda çok mutlu oldum"

Özbek Hayrullah Karaca ise küçük yaştan itibaren kifoz nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını sürdürdüğünü anlattı.

Temel ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla karşılayabildiğini dile getiren Karaca, "Daha önce gittiğim doktor, ameliyatın zor ve riskli olduğunu söyledi. Mahmut hocama geldim, 'Ümit var, inşallah iyileşeceksin.' dedi. Eskiden sırtımda yük vardı. Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyordum. Ailemin yardımıyla ihtiyaçlarımı karşılıyordum, çok zordu. Şimdi elhamdülillah iyiyim, 300 metreye kadar yürüyebiliyorum. Yürümeye başladığımda çok mutlu oldum." diye konuştu.

Karaca, yaşadıklarının anlatılamaz olduğunu belirterek, "Ameliyattan sonra aynada arkama baktım. Babama da kaç kere sordum. Babam, 'Sırtın düz olmuş.' dedi. Aynaya baktım, çok mutlu oldum. Şimdi yardıma ihtiyacım yok. Eskiden ağrılarım vardı, şimdi o da yok. Oturmada, kalkmada, yürümede rahatım. İnşallah kendime göre iş bulacağım." ifadelerini kullandı.