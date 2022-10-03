Dolar
18.57
Euro
18.13
Altın
1,665.59
ETH/USDT
1,295.30
BTC/USDT
19,201.00
BIST 100
3,295.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da olimpik yüzme havuzu açılış töreninde konuşuyor.
logo
Sağlık

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 03.10.2022
2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

Ankara

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı
Adapazarı HEM Müdürü ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Bakan Karaismailoğlu: 2023 yılında 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planımız var
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet