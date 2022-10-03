2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı
Ankara
2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.
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