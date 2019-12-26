Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,944.10
Altın
1,503.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni”
logo
Sağlık

2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında İstihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

Hamdi Çelikbaş   | 26.12.2019
2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Kızılcahamam'da bazı alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kızılcahamam'da bazı alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Esnaf kredilerine faiz indirimi

Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu
Dost ve müttefik devletlere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi

Dost ve müttefik devletlere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza

İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza