Ukraynalı Elena ve Türk eşi, Kiev'e dönme hayali kuruyor
Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından 4 gün süren yolculukla İstanbul'a gelen Ukraynalı müzisyen Elena Budak ve mühendis eşi Yüksel Budak, uzun yıllardır severek hayatlarını sürdürdükleri Kiev'e dönmenin hayaliyle yaşıyor.
İstanbul
7 yıldır evli olan Budak çifti, Ukrayna'da patlak veren savaşta Kiev'deki evlerine yakın bir yere bomba düşmesiyle yakındaki bir başka şehre gitti. Çift, orada da binaların bombalanmasıyla ülkeyi terk etmeye karar verdi.
Budak çifti, her şeye rağmen Ukrayna'da kalıp destek olmak isteseler de 5 yaşındaki çocuklarını düşünerek bu zorlu kararı aldı.
Ukraynalı müzisyen ve öğretmen Elena Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşı hiç beklemediklerini, hala şaşkın olduğunu söyledi.
İlk bombanın ardından günlerce uykusuz kaldığını ve ağladığını belirten Budak, "Savaşın başladığı gece uyuyamadım, sıkıntıdan sürekli evin içinde dolaştık. Sonra yatınca bir bomba sesi duydum. Eşimin arkadaşları arayıp Rusya'nın saldırı başlattığını söyledi. Başka bomba sesi de duyduk. Gece de Kiev'de nehrin sol tarafında yakınımızda bir ev bombalandı. Dışarıya çıkmaya karar verdik." dedi.
Savaşın moralini alt üst ettiğini ve hasta olduğunu dile getiren Elena Budak, ülkesini terk etmeyi hiç istemediğini vurguladı.
"Ukraynalılar kendi vatanlarını savunuyorlar"
Elena Budak, Kiev'den sonra geçtikleri Gostomel'in de bombalanmasının ardından eşinin Türkiye'ye gelmek için ısrar ettiğini belirterek, şöyle devem etti:
"Benim ateşim yükseldi, hasta oldum. Eşim beni çıkarmak istiyordu. Bense 'Burası benim evim, nereye gideceğim?' diyordum. Eşim beni zorladı çıkmaya. Arkadaşım da benim gibi gitmek istemedi. Bizim ülkemiz, bizim çocuklarımız, bizim hayatımız. Buradan nasıl çıkalım. Eşim Türk olmasa çıkmak istemezdim. Belki çocuğum için çıkardım. Kim askerlere yemek verecek? Ukraynalı kızlarla gurur duyuyorum, destek veriyorlar, insanlar Rusların karşısına çıkıyorlar. Ukraynalılar kendi vatanlarını savunuyorlar. Bunun (savaşın) nasıl olduğunu anlayamıyorum. Lütfen Ruslar gidin, burası bizim ülkemiz. Türkler siz de konuşun, destek olun bize. Çocuklar ölüyor. Her şey gerçek."
Zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini fakat kalbinin Ukrayna'da olduğunu dile getiren Elena Budak, "Yolculukta bize Türkler yemek verdi, sıcak çorba içirdi. Gazeteciler geldi ne olduğunu anlattık. Herkes konuşuyor, destek veriyor. Bu savaş ne zaman biterse biz hemen döneceğiz. Ülkemde yaşamak orayı tekrar inşa etmek istiyoruz." dedi.
"Romanya'da insanlar çok yardımcı oldu"
Yüksel Budak da 7 yıldır Ukrayna'da severek kaldığını ve Türkiye'deki gibi rahat yaşadığını söyledi.
Eşinin her şeye rağmen ülkesini terk etmek istemediğini belirten Budak, "Savaş başlayınca bir gün Kiev'de kaldıktan sonra şehirden çıktık. Jitomir'e geçtik. Köprü bombalandı daha sonra Vinnıtsya'ya gitmeye karar verdik. Eşim Vinnıtsyalı. Eşim Ukrayna'yı terk etmek istemedi ama çocuğumuz olduğu için onu ben zorlayarak çıkardım. Moldova sınır kapısına gittik. Biz çıkarken sınırlar güvenliydi. Hem Romanyalılar hem Moldovalılar bize çok yardım ettiler." diye konuştu.
Budak, Romanya'da insanların kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatarak, şunları ifade etti:
"Yolda Romanya'da bir alışveriş merkezinde yemek yedik. Ukrayna'dan geldiğimiz için ödemek istememize rağmen bizden para almadılar. Eşim hastaydı, hastaneye gittik. Orada da bizden para almadılar. Arkadaşlarımızın arabası bozuldu ve tamire götürdüler. Romanya'da onlardan da para almadılar. Biz ilk çıkanlardan olduk. Odessa tarafından Romanya tarafına geçmek isteyenler çıkamadılar. İnsanlar sınır kapısında 3-4 gün beklediler. Havalar soğuk. Benzin bulmak zor. Her tarafta insanlara yardım ettiler."
Ukrayna halkının gösterdiği direnişi de takdir ettiğini dile getiren Yüksel Budak, "Ukrayna insanı çok cesur. Genci yaşlısı Ukrayna bayraklarıyla, nasıl Türk vatandaşları 15 Temmuz’da tankların önüne durdu, onlar da öyle tankların önüne geçiyorlar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.