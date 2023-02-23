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Yaşam, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da savaş sırasında bebeklerini kucaklarına aldılar

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da zor şartlarda çocuklarını dünyaya getiren anneler, yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı.

Davit Kachkachishvili   | 23.02.2023
Ukrayna'da savaş sırasında bebeklerini kucaklarına aldılar Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Harkiv

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ülke genelinde birçok sivilin hayatını değiştirirken, 1 yıldır süren savaş nedeniyle milyonlarca insan yaşadığı topraklardan ayrılmak zorunda kaldı, kalan aileler de güç koşullarda günlük yaşamlarını sürdürme mücadelesi veriyor.

Sıcak çatışmalar ve yoğun bombardıman altındaki savaş bölgelerindeki aileler daha ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken, özelikle çocuklar, yaşlı ve hastalarla hamileler korku dolu anlar yaşadı.

Ukraynalı hamile kadınlar, yoğun saldırıların altında kendi canları yanında bebeklerin de hayatını kurtarmak için mücadele etmek zorunda kaldı.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde günlerce sığınaklarda kalan anne adayları, tüm enerjilerini bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek için kullandı. Savaş bölgesinde pek çok anne bebeklerini bombalar ve patlama sesleri altında dünyaya getirdi.

Erken doğdular

Savaşın ilk günlerinde ağır Rus bombardımanı altında kalan Harkiv'de yaşayan ve 29 Eylül'de ikiz bebeklerini dünyaya getiren 36 yaşındaki Oksana Petrova, Ukrayna ordusunun büyük kısmını tekrar kontrolün altına aldığı kente eylül ayına kadar sık sık Rus hava ve füze saldırıları düzenlendiğini anlattı.

Petrova, "Harkiv'de yazın her gece patlamalar meydana geliyordu. Ama inanç ve ailemizin içindeki dayanışma sayesinde bebeklerimi sağlıklı bir şeklinde dünyaya getirebildim." dedi.

Muhtemelen savaş stresiyle bebeklerin biraz erken doğduğunu kaydeden Petrova, birkaç hafta hastaneden kaldıktan sonra taburcu edildiğini aktardı.

Hamileliğini savaşın başlamasından sonra öğrendiğini dile getiren Petrova, "Ben aslında savaş başlamadan önce gebe kalmıştım ama bundan haberim yoktu. Hamile olduğumu daha sonra öğrendim." dedi.

4 çocuk annesi olan Oksana Petrova, savaşın ilk günlerini sığınakta geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Doğumdan 5 gün sonra işbaşı

Harkiv'de eşiyle tekstil atölyesi işleten, 3 aylık bebeği olan 28 yaşındaki Viktoriya Yevkusova da eskisi kadar olmasa da hala Harkiv'e Rus hava saldırılarının düzenlendiğini aktararak, güvenlik nedeniyle bir süre başka bir şehirde kaldıktan sonra tekrar Harkiv'deki evine geldiğini belirtti.

Hamileliği sırasında her gün eşiyle tekstil atölyesiyle de ilgilendiklerini bildiren Yevkusova, şöyle konuştu:

"Hamile olmama karşın güvenlik gerekçesiyle kısa bir süre kaldığım Dnipro'dan Harkiv'e geri döndüm. İnsanlara istihdam yaratmak gerekiyordu, tekstil atölyesini tekrar çalıştırdık. Tüm hamilelik süreci boyunca çalıştım. Doğum yaptıktan 5 gün sonra da tekrar işime döndüm. Artık bebeğimiz de her gün burada bizimle beraber."

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