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Sağlık, Rusya-Ukrayna Savaşı

DSÖ, Rusya'ya "Ukrayna'da barışçıl çözüm taahhüt etme" çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya hükümetine "Ukrayna'da barışçıl çözüm taahhüt etme" çağrısı yaptı.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.03.2022
DSÖ, Rusya'ya "Ukrayna'da barışçıl çözüm taahhüt etme" çağrısında bulundu

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki son duruma ve Ukrayna-Rusya savaşına değindi.

Ghebreyesus, tam 2 yıl önce bugün Kovid-19'un küresel salgın olarak tanımlanabileceği duyurusunu yaptığını hatırlatarak, virüs yayılmaya başladığından bu yana 6 milyonun üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Sağlık hizmetlerine 18 saldırı yapıldı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından etkilenen siviller için DSÖ'nün 81 tonluk tıbbi yardım dağıttığını belirten Ghebreyesus, "DSÖ şimdiye kadar ülkede sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve ambulanslara toplam 18 saldırı ve bu saldırılar sonucu 10 can kaybını doğruladı." dedi.

Ghebreyesus, bu saldırıların halkı sağlık hizmetlerinden alıkoyduğuna dikkati çekerek, sağlık tesisleri ve çalışanlarının çatışmadan uzak tutulması gerektiğini bildirdi.

Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen sivillere yönelik tıbbi yardım sağladıkları için komşu ülkelere teşekkürlerini sunan Ghebreyesus, "En etkili çözüm, barışın sağlanmasıdır. DSÖ, Rusya Federasyonu'na, Ukrayna'daki kriz için barışçıl çözüm taahhüt etme ve ihtiyaç sahipleri için insani yardıma güvenli geçiş sağlama çağrılarına devam etmektedir." diye konuştu.

Çatışma hattında 1000'e yakın sağlık binası var

Toplantıda konuşan DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ise Ukrayna'da barış sağlanmadan sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürüyemeyeceğini vurgulayarak, "Çok sayıda yaşlı sivil, hareket edemediği için çatışmaları terk edememiş durumda. Bu kişilere yardım ulaştırılması son derece önemlidir." dedi.

Ryan, Ukrayna'da çatışma hatlarında 1000'e yakın sağlık binasının bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Yetkililerin bazı hastaneleri, işlevsiz kaldığı için nasıl terk ettiğini gördük. Bu çatışmalarda sağlık sisteminin etrafı sarılmış durumdadır." diye konuştu.

Ülkede çok sayıda hastanenin elektrik, temiz su ve jeneratör desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Ryan, bu desteklerin sağlanması için DSÖ'nün elinden gelen her türlü yardımı yapacağının altını çizdi.


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