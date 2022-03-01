Dolar
13.85
Euro
15.54
Altın
1,907.56
ETH/USDT
2,898.80
BTC/USDT
43,068.00
BIST 100
1,946.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Ukrayna'nın istediği bir sonuç çıkmadı

Ali Cura   | 01.03.2022
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Ukrayna'nın istediği bir sonuç çıkmadı

Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Benzer haberler

Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak

Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak

Kanada, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklayacak

Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Ukrayna'nın istediği bir sonuç çıkmadı

ABD, Rusya ile Doğu Avrupa'da 'çatışma önleme mekanizması' kurmanın yolunu arıyor

ABD, Rusya ile Doğu Avrupa'da 'çatışma önleme mekanizması' kurmanın yolunu arıyor
Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz
UCM Savcısı Han Ukrayna'da işlenen suçları soruşturmak istiyor

UCM Savcısı Han Ukrayna'da işlenen suçları soruşturmak istiyor