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Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Ünlü tenisçi Svitolina, para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacak

Ukraynalı tenis yıldızı Elina Svitolina, Meksika'da oynamakta olduğu WTA turnuvası ile ABD'de yapılacak WTA turnuvalarında kazanacağı para ödüllerini Ukrayna ordusu ile insani yardımlara bağışlayacağını açıkladı.

Fatih Erel   | 28.02.2022
Ünlü tenisçi Svitolina, para ödülünü Ukrayna ordusuna bağışlayacak

İstanbul

Dünyada kadınlar tenisinde 15. sırada yer alan Ukraynalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirdi ve ülkesinin ordusuna destek vereceğini duyurdu.

Svitolina, kazanacağı para ödüllerinin bir bölümünü de Ukrayna insani yardım faaliyetlerinde kullanılması için bağışlamayacağını ifade etti.

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