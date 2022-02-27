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Rusya-Ukrayna krizi

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Benzeri görülmeyen siber saldırılarla karşı karşıyayız

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Ali Cura   | 27.02.2022
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Benzeri görülmeyen siber saldırılarla karşı karşıyayız

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet hizmetleri portalına dün akşam saatlerinde 50’den fazla 1 terabayt büyüklüğünde DDoS saldırıları yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlık ölçek olarak benzeri görülmemiş bir siber saldırıyla karşı karşıya. Devlet hizmetleri portalı bir dizi profesyonel hedefli saldırlara maruz. Tüm saldırılar, güvenlik merkezi uzmanları tarafından başarıyla püskürtülüyor." ifadelerine yer verildi.

Devlet hizmetleri portalının kullanıcılarının kısa süreli kesintilerle karşı karşıya kalabileceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgilerin güvende olduğu ifade edildi.

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