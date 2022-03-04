Dolar
14.19
Euro
15.55
Altın
1,964.93
ETH/USDT
2,672.50
BTC/USDT
40,621.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'de sirenler çalıyor
logo
Teknoloji, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya’da Facebook’a erişim yasaklandı

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook’a erişim yasaklandı.

Emre Gürkan Abay   | 04.03.2022
Rusya’da Facebook’a erişim yasaklandı

Moskova

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Benzer haberler

Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok

Rusya'nın BM Büyükelçisi: Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok

Rusya’da Facebook’a erişim yasaklandı

ABD'nin BM Büyükelçisi: Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı

UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu

UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu
Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek

Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek
AB ve ABD, Ukrayna'daki durumun yakın zamanda bitmeyeceğini öngörüyor

AB ve ABD, Ukrayna'daki durumun yakın zamanda bitmeyeceğini öngörüyor