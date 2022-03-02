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Rusya-Ukrayna krizi

Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 02.03.2022
Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı

Washington

Ford Üst Yöneticisi Jim Farley, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna halkının güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını" belirten Farley, şirketin Rusya'daki sınırlı operasyonlarını askıya aldığını belirtti.

Ford'un açıklamasında ise mevcut durumun, şirketi Rusya'daki operasyonlarını yeniden değerlendirmeye zorladığı aktarıldı.

Son yıllarda Ford'un Rusya operasyonlarını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, şirketin Rusya'daki faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar derhal geçerli olmak üzere askıya aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Ukrayna'da önemli operasyonları olmamasına rağmen dünya çapında Ford'da çalışan Ukraynalıları bu süre boyunca desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Şirketin, Ukrayna'ya yönelik insani yardım fonuna 100 bin dolarlık bağışta bulunacağı bildirildi.

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