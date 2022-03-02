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Rusya-Ukrayna krizi

Dünya Bankasından Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi hazırlığı

Dünya Bankasının gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi hazırladığı, bunun bu hafta onaya sunulacak en az 350 milyon dolarlık bütçe desteğiyle başlayacağı bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 02.03.2022
Dünya Bankasından Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi hazırlığı

Washington

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaşa ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ukrayna'daki savaşın getirdiği yıkıcı insani ve ekonomik bedelden derin bir şok ve üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, savaşın diğer ülkeler üzerinde de önemli etkileri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Emtia fiyatları yükseliyor ve en çok yoksulları vuran enflasyonu daha da körükleme riski bulunuyor." değerlendirmesine yer verildi.

Çatışmanın devam etmesi durumunda finansal piyasalardaki aksaklıkların daha da kötüleşmeye devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, son günlerde açıklanan yaptırımların da önemli bir ekonomik etkisinin olacağı kaydedildi.

Açıklamada, IMF ve Dünya Bankasının uluslararası ortaklarıyla durumu değerlendirdiği ve uygun politika yanıtlarını görüştüğü aktarıldı.

IMF Ukrayna'nın acil yardım talebini en erken gelecek hafta değerlendirebilecek

Kurumların finansman ve politika cephelerinde Ukrayna'yı desteklemek için birlikte çalıştığı ve bu desteği acilen artırdığı belirtilen açıklamada, kriz önlemleri konusunda yetkililerle günlük temas halinde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, IMF yönetim kurulunun Ukrayna'nın acil yardım talebini en erken gelecek hafta değerlendirebileceği, buna ek olarak Ukrayna'nın haziran sonuna kadar geçerli 2,2 milyar dolarlık stand-by programı üzerinde çalışılmaya devam edileceği ifade edildi.

Dünya Bankası Grubu'nun ise gelecek aylarda 3 milyar dolarlık bir destek paketi hazırladığı belirtilen açıklamada, bunun bu hafta kurulun onayına sunulacak en az 350 milyon dolarlık hızlı bir bütçe desteğiyle başlayarak ardından sağlık ve eğitim için 200 milyon dolarlık destekle devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankası ve IMF'nin çatışmanın ve mültecilerin bölgedeki ve diğer ülkeler üzerindeki ekonomik ve mali etkisini değerlendirmek için birlikte çalıştığı vurgulanarak iki kuruluşun da gerektiğinde komşu ülkelere gelişmiş politika, teknik ve mali destek sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

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