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Rusya-Ukrayna krizi

BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü oturumu için bugün toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.

Islam Doğru   | 27.02.2022
BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü oturumu için bugün toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

New York saati ile pazar günü 15.00’te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

BM diplomatik kaynakları, Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda acil olağanüstü bir oturum yapılması çağrısında bulunan karar taslağının oylanacağını belirtti.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlası oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

BMGK’den söz konusu tasarının bugün geçmesi halinde olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28 Şubat Pazartesi günü yapılabileceği kaydediliyor.

Kaynaklar, Genel Kurul’daki görüşmelerde ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılmasını bekliyor.

Genel Kurul’da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128’inin evet oyu vermesi gerekiyor.

Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Rusya, 4 Şubat gecesi, ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınayan ve "derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesini" talep eden karar tasarısını veto etmişti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kalmıştı.

BMGK'nin 5 daimi üyesi, onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

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