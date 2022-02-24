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Kiev'den yayındayız
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Rusya-Ukrayna krizi

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak.

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak.

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü
Zelenskiy: 'Rus işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor

Zelenskiy: 'Rus işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor

Zelenskiy: 'Rus işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor
Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 'insan hakları' vurgusu yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 'insan hakları' vurgusu yaptı
Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı
Ukrayna: Belarus bölgesinden ülkemize 4 balistik füze ateşlendi

Ukrayna: Belarus bölgesinden ülkemize 4 balistik füze ateşlendi
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor
24.02.2022

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek "Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla artırdı
24.02.2022

Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla artırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 50'den fazla yükseldi.

AB: Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteciler için tamamen hazırız
24.02.2022

AB: Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteciler için tamamen hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'dan olabilecek muhtemel mülteci akını için hazırlandıklarını duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki
24.02.2022

TBMM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye tepki gösterdi.

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna’ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı
24.02.2022

Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna’ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
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İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
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