Rusya-Ukrayna krizi
Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak.
Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştüBiden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek "Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla artırdı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 50'den fazla yükseldi.
AB: Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteciler için tamamen hazırız
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'dan olabilecek muhtemel mülteci akını için hazırlandıklarını duyurdu.
TBMM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki
TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye tepki gösterdi.