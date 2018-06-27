MOSKOVA
2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.
E Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Brezilya, F Grubu'nu 6 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile son 16 turunda eşleşti.
F Grubu'nu 6 puan ve averaj ile lider tamamlayan İsveç ise E Grubu'nu 5 puan ile ikinci bitiren İsviçre ile son 16 turunda rakip oldu.
Maç tarihleri
Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Peterburg)
Muhabir: Hilmi Sever