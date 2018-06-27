2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika, İsveç ile İsviçre eşleşti.

MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

E Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Brezilya, F Grubu'nu 6 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile son 16 turunda eşleşti.

F Grubu'nu 6 puan ve averaj ile lider tamamlayan İsveç ise E Grubu'nu 5 puan ile ikinci bitiren İsviçre ile son 16 turunda rakip oldu.

Maç tarihleri

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri ve programı şöyle:

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

3 Temmuz Salı

17.00 İsveç-İsviçre (Saint Peterburg)



Muhabir: Hilmi Sever