Rusya ile Hırvatistan 4. kez karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın karşılaşacak Rusya ile Hırvatistan tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak.

KAZAN - Hilmi Sever

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak ve yarı finale yükselecek son ekibin belirleneceği Rusya-Hırvatistan karşılaşması saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rekabette Hırvatistan üstünlüğü

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Hırvatistan'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rusya ile Hırvatistan arasında bugüne kadar 2'si resmi 1'i hazırlık karşılaşması olmak üzere 3 maç oynandı. Hırvatistan bu karşılaşmalarda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'nın, Hırvatistan karşısında galibiyeti ise bulunmuyor.

Hırvatistan'ın attığı 3 gole, Rusya 1 golle karşılık verdi

İki resmi maçta gol yok

Rusya ile Hırvatistan arasındaki resmi maçlar, rekabetin de ilk iki maçı oldu.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Rusya'nın başkenti Moskova'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynadıkları karşılaşmalar golsüz eşitlikle sona erdi.

Hırvatistan 29 puanla lider, Rusya da 24 puanla ikinci sırada grubu tamamlayarak Avusturya ile İsviçre'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma hakkını elde etti.

Goller son maçta

İki ekip arasındaki rekabette ilk goller 3. maçta geldi.

Rusya'nın Rostov şehrinde 17 Kasım 2015'te oynanan mücadelede Hırvatistan ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı.

Rekabetin ilk golü 14. dakikada Fedor Smolov'dan gelirken, Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golleri 57. dakikada Kalinic, 60. dakikada Brozovic ve 82. dakikada Mandzukic attı.

Rusya'nın kupa geçmişi

Rusya, Sovyetler Birliği dönemi ile birlikte Dünya Kupalarındaki 45. maçını oynayacak.

Ruslar, bugüne kadar oynadıkları 44 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti.

Bu maçlarda Rusya 75 gol atarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

Hırvatistan 21. maçında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.

Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 29 gol atarken, kalelerinde 19 gol gördü.







