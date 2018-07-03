2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

RUSYA

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen son ekip olan İngiltere, bu turda İsveç ile eşleşti. Mücadele, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.

16. dakikada İngiltere gole yaklaştı. Lingard, sağ kanattan bindiren Trippier'ın önüne topu gönderdi. Trippier son çizgiye inmeden arka direğe ortasını yaparken, Harry Kane'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

54. dakikada kullanılan korner esnasında Harry Kane, Carlos Sanchez ile ceza sahası içinde girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Mark Geiger penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Kane, topu filelere gönderdi: 0-1

63. dakikada İngiltere ikinci gole yaklaştı. Henderson'ın, Kolombiya ceza sahası dışından arka direğe yaptığı ortada Dele Alli, altıpas içinde kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

81. dakikada Kolombiya beraberliği yakalama şansını kullanamadı. Hızlı gelişen atakta Bacca, soldan bindiren Cuadrado'nun önüne topu bıraktı. Cuadrado'nun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Uribe yaklaşık 30 metreden önünde seken topa çok sert vurdu. Kaleci Pickford son anda meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

90+3. dakikada Kolombiya beraberliği yakaladı. Sol taraftan Cuadrado'nun kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde Mina kafayı vurdu. Yerden de seken top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada uzatmalara gidildi

112. dakikada İngiltere etkili geldi. Henderson'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Danny Rose, sol çaprazdan yerden sert vururken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelede uzatma bölümü de 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere adına penaltıları kullanan Harry Kane, Rashford, Trippier ve Dier atışlarını gole çevirirken, Henderson penaltı atışında golü bulamadı.

Kolombiya'da ise Falcao, Cuadrado ve Muriel penaltılarda fileleri havalandırırken, Uribe ve Bacca penaltı atışından faydalanamadı.