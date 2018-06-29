Alman futbolcu Khedira, bu konunun (Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi) Dünya Kupası'ndan elenmelerine bahane edilmesini doğru bulmadığının altını çizdi.

BERLİN

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda eden Alman Milli Takımı'nın elenmesinin faturası, Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e kesilmeye çalışılıyor.

Son dönemde Özil'i eleştiren birçok haber yayımlayan Bild gazetesi, "Özil, iki kat baş ağrısı, başka bir şey değil" başlığıyla verdiği son haberde de milli futbolcuyu hedef tahtasına koydu.

Milli takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerine ilişkin fotoğrafa da yer verilen haberde, Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin nedenleri arasında bu olayın da yer aldığı savunuldu.

Gündoğan'ın fotoğrafla ilgili görüşlerini açıklamasına rağmen Özil'in konu hakkında sessiz kalmasının milli takımda gergin havaya sebep olduğu ileri sürülen haberde, sponsorların ve yöneticilerin Mesut Özil'in milli takımdan atılmasını tasvip ettiği ileri sürüldü.

Söz konusu fotoğraf nedeniyle milli takımda gruplaşma yaşandığı iddia edildi. Sami Khedira, Jerome Boateng ve Julian Draxler'in Özil'in yanında yer aldığı, diğer tarafta ise Bayern Münihli Maneul Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller ile Real Madridli Toni Kroos'un bulunduğu öne sürüldü.

Gazeteye açıklamalarda bulunan Khedira, bu konunun Dünya Kupası'ndan elenmelerine bahane edilmesini doğru bulmadığının altını çizdi.

Die Welt gazetesi ise milli takımda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu, Khedira ve Mario Gomez'in milli takımdan ayrılacak adaylar arasında yer aldığını ve 29 yaşındaki Mesut'un da bu kadroda geleceğinin olmadığını iddia etti.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz vermesinin yanı sıra maç öncesinde milli marşı söylememesi ve dua etmesi, Müslüman olduğunu sıklıkla dile getirmesi gerekçeleriyle ülkenin aşırı sağcı kesimi tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

Milli takımda 92 maçta 23 gole imza atan ve 40 golü hazırlayan Mesut Özil, 2011'den sonra Alman Taraftarlar Kulübü tarafından 5 kez yılın milli oyuncusu seçilmişti.

Bazı Alman gazetelerine göre ise Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi, Türk kökenli oyuncunun hedefe alınması için de bir fırsat oldu.

Yorumculara göre, aşırı sağcı siyasetçilerin ırkçı yaklaşımları, Alman Milli Takımı'nın Rusya'dan erken eve dönmesi konusunda günah keçisi arayan Alman medyası ve televizyondaki bir çok uzmanın yorumlarıyla da destekleniyor.

Sosyal medyada Mesut Özil aleyhine yapılan paylaşımların yanı sıra, Dünya Kupası'nda özellikle Güney Kore'ye karşı oynadığı maçta diğer bir çok takım arkadaşına göre daha iyi bir performans sergilemesine rağmen Alman medyasının önemli bölümünün Mesut Özil'e en kötü not olan 6'yı vermesi dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

Almanya'da yaşayan Türkler ise, Alman basının ve kamuoyunun, özellikle Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a karşı gösterdiği tutumun aslında kendilerine yönelik gösterildiğini ifade ediyorlar.

Muhabir: Erbil Başay