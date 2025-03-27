TDV ramazan yardımları kapsamında Pakistan'da 110 bin ihtiyaç sahibine ulaştı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla yürüttüğü ramazan yardımları kapsamında Pakistan'da 110 bin ihtiyaç sahibine ulaştı.
Ankara
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Emre Üçtepe'nin de aralarında bulunduğu TDV görevli ve gönüllüleri, Pakistan'ın 22 şehrinde ramazan yardımlarını dağıttı.
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 13 bin 500 gıda kolisi ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Kurulan iyilik sofralarında da 8 binden fazla kişi iftar yaparken, 2 binden fazla yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.
İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş, yardım faaliyetlerinin Türkiye ve Pakistan arasındaki dostane ilişkileri pekiştirdiğini belirterek, "Pakistan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süregelen kardeşlik bağı ramazan ayında daha da güçlendi. Bu dayanışmanın gelecekte daha da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Pakistanlı kardeşlerimizin gönlünde Türkiye ve Türk sevgisi her zaman en yüksek seviyededir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.