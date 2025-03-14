Albayrak Grubu ofisleri ramazana özel süslemelerle donatıldı
Albayrak Grubu ofisleri ramazan ayının manevi atmosferine özel ışıklar, hat levhaları ve geleneksel motiflerle süslendi.
İstanbul
Ramazan ayının ruhunun çalışma ortamına da yansıtılması amacıyla grubun Topkapı, Ataşehir ve Bayrampaşa binaları ramazan süslemeleriyle donatılırken, çalışanlar için de etkinlik programı hazırlandı.
Çalışanların birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçlayan programlar kapsamında söyleşiler, tiyatro etkinlikleri, yarışmalar ve mukabele okunması gibi çeşitli organizasyonlarla ramazan coşkusu yaşatılıyor.
Ofislerde "Ramazan Işıkları Kutusu" ile yapılan süslemelerle manevi bir atmosfer oluşturulurken, çalışanların bu ruhu daha derinden hissetmesi için özel ışıklandırmalar ve dekoratif unsurlar kullanıldı.
"Manevi duruşumuzu kültürel faaliyetlerimizle koruyoruz"
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Albayrak Grubunun yerli ve milli üretime her zaman öncelik verdiğini belirterek, "Bununla beraber manevi duruşumuzu da kültürel faaliyetlerimizle koruyoruz." dedi.
Manevi atmosferin en yoğun yaşandığı aylardan birinin ramazan olduğunu dile getiren Sivri, "Ecdadımız ramazan ayını çok güzel bir şekilde karşılarmış. Camilerde mahyalarla ve eğlencelerle 'ruhun şenliği' olarak da adlandırılmış." ifadelerini kullandı.
Bu doğrultuda farkındalık oluşturmak için şirket binalarını süslediklerinin altını çizen Sivri, şu bilgileri verdi:
"Kandillerde 'Ya Şehri Ramazan', 'On bir ayın sultanı' gibi ifadelerle toplumu birleştiren bir mesaj verilir. Biz de şirketimizde hem çalışanlarımız hem ziyaretçiler için farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek için bu şekilde ışıklandırdık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Başka şirketlerin de bunları yaptıklarını görüyoruz. Bu coşkuyu hep beraber yaşamak bizleri de çok mutlu ediyor."
Esad Sivri, ramazana özel süslemelerin ve etkinliklerin 3 yıldır yapıldığını ve bu yıl da aylar öncesinden hazırlıklara başladıklarını aktararak, "Albayrak Grubunun hat takvimi eserleri var. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Türkiye'nin birçok noktasına gidiyordu. Bunu ramazan ile birleştirmemiz gerekiyordu. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçen 'adalet' ayetlerinin bu ışıkların ve süslerin arasında yer almasını sağladık." diye konuştu.
"İnşallah bu diğer şirketlerimiz için de bir örnek olur"
Tarih boyunca ramazanda çeşitli şenliklerinin düzenlendiğini aktaran Sivri, şunları kaydetti:
"Biz de burada çalışanlarımızla öğle aralarında mukabeleler düzenliyoruz. Atölyelerimiz, tiyatrolarımız var. Bunun evlere bir izdüşümü ve yansıması olması için çocuklar için süsleme yarışması yapıyoruz. Çalışanlarımızın çocukları evlerini süslüyor ve fotoğraflarını bizimle paylaşıyor. Biz de onlara hediyeler veriyoruz. Coşkunun sadece iş yerinde değil, evlerinde de devam etmesi ve bunun bir kültür olması için bu tür faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu, diğer şirketlerimiz için de bir örnek olur. Onlar da hem şirketlerinin hem de çalışanlarının bu ruhu kazanmalarını sağlar. Biz bunu bir alternatif olarak görüyoruz. Noel'de bireysel tüketimi körükleyen bir anlayış var. Bizim ecdadımız paylaşmayı, sadaka taşlarını aynı zamanda komşusu açken tok yatmamayı bize öğretmiş. Biz de bu kültürü yaşatmak için iftarlar düzenliyoruz. Aynı şekilde bu ruhu yaşatmaları için bu etkinliklerle beraber iş ortamına huzur getirmeye çalışıyoruz."
Sivri, insanın inandığını yaşamasının önemine dikkati çekerek, "'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol' derler. Biz aslında buyuz, kültürümüz bu. Çocukluğumuzdan beri bu şekilde gördük. Yaşadığımız kültürü ve bu hissiyatı çalışma ortamımızda görmek hakikaten huzur verici. Ben çalışmak için binanın içerisine her adım attığımda, o huzurla dolduğumu hissediyorum. Camiler de öyle değil midir? Dua edilen ortamlar, insanlara farklı hissettirir. Bu manevi atmosferin yaşandığı bir ortamda çalışmak, burada üretmek farklı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.